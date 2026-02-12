এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    যশোর সদরে জামায়াতের দুই কর্মীকে মারধর 

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম
    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম

    যশোর সদরে জামায়াতের দুই কর্মীকে মারধর 

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:০০ পিএম



    যশোর-৩ সদর আসনে জামায়াতের দুই কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ৮ টার দিকে নওয়াপাড়া ইউনিয়নের তালবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন তালবাড়িয়া গ্রামের জামায়াত কর্মী আবু হোসেন (২৫) ও আব্দুল গণি (৫০)।


    আহত জামায়াত কর্মী আবু হোসেন জানান, তিনি ভোটকেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় বিএনপির সমর্থক হিরু মিয়ার নেতৃত্বে তার ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করা হয়। টস লাইটের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে।  


    এদিকে, একই সময়ে জামায়াত সমর্থক আব্দুল গণি ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলে ধানের শীষের কর্মীরা তাকে চপেটাঘাত করে। তাকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ করেন আব্দুল গনি।


    স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সহিংসতার খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ঘটনার সাথে জড়িতরা পালিয়ে যায়। 


    যশোর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারি রির্টানিং কর্মকর্তা সাফফাত আরা সাঈদ জানান, তালবাড়িয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় দুই জন আহত হয়েছেন বলে শুনেছি। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 



    এসআর

    ট্যাগ :

    দুই কর্মীকে মারধর যশোর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…