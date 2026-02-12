ভোট আমার নাগরিক অধিকার: তামিম

এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৭ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দিয়ে যাচ্ছেন সকলে। সবার চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো৷  জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও এদিন সকালে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। 

    তামিম চট্টগ্রাম ৯ আসনের ভোটার। ভোট  দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের কালি যুক্ত আঙুল প্রদর্শন করেছেন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে হাসিমুখে  ছবিও তুলতে দেখা গেছে। 

    শহীদ সাইফুদ্দিন খালেদ রোডে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তামিম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ভোট আমার নাগরিক অধিকার। নিজে ভোট দিলাম এবং দেখলাম স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে অনেকেই ভোট দিচ্ছেন।’

    এরপরই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ দিয়ে তামিম লিখেছেন, ‘সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সবাইকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সব বাহিনীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

    এইচএ

