এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোলায় ভোটারদের অভিযোগে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম

    ভোলায় ভোটারদের অভিযোগে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম

    ভোলার বোরহানউদ্দিনের আব্দুল জাব্বার কলেজ কেন্দ্র থেকে আব্দুল হালিম নামের একজন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে ওই কলেজের পুরুষ কেন্দ্রের ১ নম্বর বুথ থেকে তাকে আটক করা হয়।



    কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং অফিসার মো. জুয়েল রানা জানান, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার আব্দুল হালিম একজন ভোটারকে একত্রে প্রার্থীদের দুইটি ব্যালট পেপার দেওয়ায় তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভোটকক্ষে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করে ছবি তোলার সময় এক ভোটারকে আটক করা হয়েছে।


    ভোলা-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বোরহানউদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোরঞ্জন বর্মন জানান, ভোটারদের অভিযোগের ভিত্তিতে আব্দুল হালিমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে সেখানে অন্য একজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।




    এসআর

    ট্যাগ :

    সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে অব্যাহতি ভোলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…