লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম 

ভোটারদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ও জামায়াতী ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম ভোট প্রদান করেন।
তার নিজ ভোট কেন্দ্র বদরগঞ্জ পৌরশহরের বালুয়াভাটা নেহার স্কুল ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন।
ভোট দেওয়ার পর এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর দেশে এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ভোট হলে জয় আমার পক্ষে হবে।
এসআর