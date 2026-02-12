এইমাত্র
    আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম 

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৪২ পিএম
    ভোটারদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ও জামায়াতী ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম ভোট প্রদান করেন। 


    তার নিজ ভোট কেন্দ্র বদরগঞ্জ পৌরশহরের বালুয়াভাটা নেহার স্কুল ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। 


    ভোট দেওয়ার পর এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর দেশে এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ভোট হলে জয় আমার পক্ষে হবে।





    আজহারুল ইসলাম ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ তারাগঞ্জ

