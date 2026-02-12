এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    লামায় দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভোট কাস্টিং ৩৮.৫২%

    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৪৪ পিএম
    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৪৪ পিএম

    লামায় দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভোট কাস্টিং ৩৮.৫২%

    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৪৪ পিএম

    বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে ভোটারদের সরব উপস্থিতি দেখা গেছে। দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ৪২টি ভোটকেন্দ্রে গড়ে শতকরা ৩৮.৫২% ভোট কাস্টিং হয়েছে বলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্রে জানা গেছে।


    ​উপজেলার মোট ৮৭,৫৫৪ জন ভোটারের মধ্যে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৩৩,৭২৫ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।


    ​সকাল থেকেই পাহাড়ি ও সমতলের মানুষের উপস্থিতিতে কেন্দ্রগুলো মুখর ছিল। লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,অংহ্লারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইয়াংছাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। বিশেষ করে দুর্গম কেন্দ্রগুলোতে নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। 

    ​লামা উপজেলার ৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে গজালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সর্বোচ্চ কাস্টিং (৫৯%) লক্ষ্য করা গেছে। তবে কিছু কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি দুপুরের দিকে কিছুটা ধীরগতিতে এগোলেও সার্বিক পরিবেশ এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ রয়েছে।


    ​আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারিতে ভোটগ্রহণ চলছে। প্রিজাইডিং অফিসারদের তথ্যমতে, বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।



    এসআর

    ট্যাগ :

    পার্বত্য জেলা লামা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…