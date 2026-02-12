এইমাত্র
    ঢাকা-২ আসনে ভোট প্রদান করলেন আমান উল্লাহ আমান

    আবু বকর সিদ্দিক, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৪৯ পিএম
    ঢাকা-২ আসনের অন্তর্ভুক্ত মধুরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আজ সকালেই ভোট প্রদান করেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ‎ প্রতীকের প্রার্থী জনাব আমান উল্লাহ আমান।


    ‎এ সময় তাঁর সঙ্গে ভোট প্রদান করেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি।

    ‎ভোট প্রদান শেষে জনাব আমান উল্লাহ আমান উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ করেন এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে এসে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান।

    ‎কেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।এখনো পর্যন্ত কোনো কথা হতে ঘটনা ঘটেনি



    ট্যাগ :

    ঢাকা আমান উল্লাহ আমান

