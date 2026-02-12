এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    লাঠিতে ভর করে এসে ভোট দিলেন শতবর্ষী রহিমা, ৮৬ বছর বয়সী হরমোহন

    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৮ পিএম
    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৮ পিএম

    লাঠিতে ভর করে এসে ভোট দিলেন শতবর্ষী রহিমা, ৮৬ বছর বয়সী হরমোহন

    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৮ পিএম

    লাঠিতে ভর দিয়ে ভোট কেন্দ্রে এলেন রহিমা খাতুন। বয়সের ভাড়ে হাটতে পারছিলেন না তিনি। আনসার মহিলা সদস্যরা তাকে হাতে ধরে নিয়ে গেলেন ভোট কেন্দ্রে। ভোট দিয়ে ফিরে বললেন, জীবনের শেষ আশা ছিল ভোট দিমু, দিলাম-এখন মরলেও শান্তি। 


    ঠাকুরগাঁও ১ আসনের চিলারং ইউনিয়নের ভেলাজান আনসারিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে দেখা হয় কথা হয় তার সাথে। তিনি ভেলাজান গ্রামের বাসিন্দা। 


    পাশের কেন্দ্র মহাদেবপুরে ভোট দিলেন ৮৬ বছর বয়সী হরমোহন সিংহ। তিনি জানান, মনে হচ্ছিল ভোট কেন্দ্রে ঝামেলা হবে। কিন্তু কোন ঝামেলা নেই, লাইনে ধরে ভোট দিলাম। এমন ভোট হলেতো আমাদের হিন্দুদের কোন সমস্যা নেই। 


    ঠাকুরগাঁওয়ের তিনটি আমনে বৃহস্পতিবার দিনভর উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। এখন গননা চলছে। 


    ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপরি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ তিনটি আসনে ২০ প্রার্থী লড়াই করছেন। তবে সবার চোখ ঠাকুরগাঁও ১ আসনে।



