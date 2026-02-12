এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    বান্দরবানে ৫৫টি কেন্দ্রে এগিয়ে ধানের শীষ 

    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:১২ পিএম
    বান্দরবান ৩০০ আসনের প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া ৫৫টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী, তিনি ৫২ হাজার ২৫১ ভোট পেয়েছেন।


    তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপির মনোনীত প্রার্থী আবু সাঈদ মোঃ সুজাউদ্দীন (শাপলাকলি প্রতীক) পেয়েছেন ১২ হাজার ০৪২ ভোট।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোটগ্রহণ শেষে এই তথ্য জানা যায়।


    এ আসনে হাতপাখা প্রতীকে মোঃ আবুল কালাম পেয়েছে ১৯৯৮ ভোট। জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে আবু জাফর মো: ওয়ালিউল্লাহ পেয়েছে ৯০৮ ভোট।


