    সালাহউদ্দিন আহমদ বিজয়ী

    এস এম ফয়সাল শামীম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৯ পিএম
    কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বিএনপি প্রার্থী ও দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিজয়ী বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

    চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ঘোষিত ফলাফল বিবরণীতে এই তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। 

    চকরিয়া-পেকুয়া উপজেলার ১৭৬টি কেন্দ্রের ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে সালাহউদ্দিন আহমদ ২ লাখ ২০ হাজার ৫৬৬ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ আল ফারুখ (জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট) দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৭২৬ ভোট।

    সালাহউদ্দিন আহমদ

