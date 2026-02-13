এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    লালমনিরহাটের ৩টি আসনেই বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়

    কাওছার মাহমুদ, লালমনিরহাট প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২০ এএম
    লালমনিরহাটের তিনটি সংসদীয় আসনেই জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীরা। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ঘোষিত ফলাফলে এই তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।


    লালমনিরহাট-১ (হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম): এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধান ৯২,৭৯৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আনোয়ারুল ইসলাম রাজু দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫,৪৮৯ ভোট।


    লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী ও কালীগঞ্জ): এই আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রোকন উদ্দিন বাবুল। তিনি ১,২৩,৩৪৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফিরোজ হায়দার লাভলু দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,১৬,২৩৬ ভোট।


    লালমনিরহাট-৩ (সদর উপজেলা): লালমনিরহাট সদর আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। তিনি ১,৪০,১০৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবু তাহের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৫৫,৩৮৭ ভোট।


    এনআই

    ট্যাগ :

    লালমনিরহাট ৩টি আসনেই

