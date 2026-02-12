এইমাত্র
    ভালুকায় ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত

    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৭ পিএম
    ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদ। মোট ১০৭টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে ফখর উদ্দিন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১০ হাজার ২১৪ ভোট।


    তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম (হরিণ প্রতীক) পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৫৯১ ভোট। আর শাপলা কলি প্রতীকে জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ২১ হাজার ৫২৯ ভোট।


    অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে ট্রাক প্রতীকে আনোয়ারুল ইসলাম পেয়েছেন ৩৮৬ ভোট এবং হাতপাখা প্রতীকে মো. মোস্তফা কামাল পেয়েছেন ১ হাজার ৮০৭ ভোট।


    ভোটের হিসাব বলছে, ফখর উদ্দিন আহমেদ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৪৪ হাজার ৬২৩ ভোট বেশি পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ কেন্দ্রেই ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে একতরফা ভোট পড়েছে।

