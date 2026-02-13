এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    যশোর-১ বেসরকারিভাবে বিজয়ী জামায়াতের আজীজুর রহমান

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০৪ এএম
    যশোর-১ (শার্শা) আসনে প্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মুহাম্মদ আজীজুর রহমান বিজয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ১,১৮,২৫৫ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নুরুজ্জামান লিটন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৯২,৯০৯ ভোট।


    শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ফজলে ওয়াহিদ ভোট গণনা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।


    এর আগে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (কিংবা আপনার তথ্যমতে ৭:৩০ থেকে ৪:৩০) শার্শা আসনে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। অনেক কেন্দ্রে সকাল ৭টার আগেই নারী ও পুরুষ ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। কেন্দ্র খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভোটাররা সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।


    উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, পুরুষ ভোটারের তুলনায় নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক নারী ভোটার দলবদ্ধভাবে কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়েছেন। তরুণ ও প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যেও ছিল বিশেষ উচ্ছ্বাস। এছাড়া প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের সহায়তায় নিয়োজিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।


    শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একাধিক ভ্রাম্যমাণ টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেছে। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।


    উল্লেখ্য, এই আসনে মোট ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁরা হলেন— মুহাম্মদ আজীজুর রহমান (জামায়াতে ইসলামী), নুরুজ্জামান লিটন (বিএনপি), আলহাজ্ব বখতিয়ার রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) এবং জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল (জাতীয় পার্টি)।


