এইমাত্র
  • পদত্যাগ করিনি, তবে শুনেছি আমি আর নেই: আহসান এইচ মনসুর
  • বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ‘অপপ্রচারের’ প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন
  • প্রতিবেদনের জেরে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা
  • সখীপুরে ভিনদেশি ক্যাপসিকাম চাষে স্বপ্ন বুনছেন জয়নাল আবেদীন
  • ভোলায় মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশু চুরি
  • যেভাবে একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেলো নোবিপ্রবির আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা
  • ডিজিটাল প্রতারণা ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা এমপি চাঁদের
  • ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ির সংযোগ সড়কে নিম্নমানের ইট-খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ
  • বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান
  • উলিপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগ
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পদ্মার দুই ইলিশ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩১ পিএম
    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩১ পিএম

    পদ্মার দুই ইলিশ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩১ পিএম


    রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে ৪ কেজি ওজনের দুটি ইলিশ মাছ ধরা পড়েছে। পরে মাছ দুটি ৫ হাজার টাকা কেজি দরে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে দৌলতদিয়ায় হালিমের মৎস্য আড়ত থেকে ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ ইলিশ মাছ দুটি কিনে নেয়।


    স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী মো. শাহজাহান শেখ বলেন, “পদ্মা নদীর ৪ কেজি ওজনের ইলিশ মাছ দুইটি সকালে সেকেন হালদার হালিমের মৎস্য আড়তে নিয়ে আসলে সেখান থেকে ৪ হাজার ৮শ টাকা প্রতি কেজি দরে মোট ১৯ হাজার ২শ টাকা দিয়ে মাছ দুটি কিনে নেই। পরে ইতালি'র এক প্রবাসীর কাছে মাছ দুটি ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।


    তিনি আরও জানান, “পদ্মার ইলিশের চাহিদা অনেক বেশি। দৌলতদিয়া মাছ বাজারে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় মাছ পাওয়া গেলেও এত বড় ইলিশ মাছ তেমন একটা পাওয়া যায় না। তাই মাছ দুটির দাম একটু বেশি হলেও আমি কিনে নেই।”


    গোয়ালন্দ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম পাইলট বলেন, “এ বছর পদ্মা নদীতে মাঝে মধ্যেই বড় বড় মাছ ধরা পড়ছে। তবে এত বড় ইলিশ মাছ সচরাচর পাওয়া যায় না। বড় বড় মাছ পেয়ে স্থানীয় জেলে ও মাছ ব্যাবসায়ীরা তা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন।”



    এসআর

    ট্যাগ :

    দৌলতদিয়া পদ্মা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…