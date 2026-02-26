মিমের পাতায়া কাপানো কিছু দূর্দান্ত ছবি

এইমাত্র
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকাই ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম কয়েক দিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে থাইল্যান্ড সফরের নানা ঝলক শেয়ার করছেন। তার ইনস্টাগ্রামে ভেসে উঠেছে পাতায়ার সমুদ্র, রোদ আর নির্ভার হাসির একগুচ্ছ ছবি।

    ক্যাপশনে মিম লিখেছেন, ‘এমন মুহূর্তই জীবনকে সুন্দর করে তোলে।’ সংক্ষিপ্ত এই বাক্যেই যেন ধরা পড়েছে তার ছুটির মেজাজ। 

    থাইল্যান্ডের পর্যটনকেন্দ্র পাতায়ার নীল আকাশ আর সমুদ্রের পটভূমিতে মিমকে দেখা গেছে একেবারে ভিন্ন এক আবহে। ব্যস্ত শুটিং শিডিউল, আলো-ক্যামেরার ঝলকানি থেকে দূরে এই সময়টা যে তার জন্য বিশেষ, তা বোঝা যায় প্রতিটি ফ্রেমে।

    স্থানীয় নানা পদ উপভোগ করতে দেখা গেছে তাকে। ভ্রমণের আনন্দ যে কেবল ঘোরাঘুরি নয়, স্বাদের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে সেই ইঙ্গিত মিলেছে ছবিগুলোতে।

    সফরে মিম একা নন ছবিতে তার পাশে রয়েছেন স্বামী সনি পোদ্দার। কাজের ব্যস্ততার মাঝেও ব্যক্তিগত সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার এই দিকটি ভক্তদের নজর কেড়েছে।

    ছবি পোস্টের পরপরই অনেকে শুভকামনা জানিয়েছেন, কেউ লিখেছেন ভালোবাসার বার্তা, কেউবা প্রশংসা করেছেন তার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির।

    বড় পর্দার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির একটি অরিজিনাল ফিল্মেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মিম। গ্ল্যামারের প্রচলিত ছক ভেঙে ভিন্নধর্মী চরিত্রে তাকে দেখা যাবে বলে জানা গেছে। 

    একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট আনন্দ, অন্যদিকে অভিনয়ের বড় পরিসর এই ভারসাম্যই হয়তো তার যাত্রাকে আলাদা করে তোলে।

    ছবিগুলো তাই কেবল ভ্রমণের অ্যালবাম নয়; বরং এক ব্যস্ত তারকার স্বস্তির নিঃশ্বাস।

    এইচএ

