    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    এবার কাতারে হামলা চালালো ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩১ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:৩১ পিএম

    সংগৃহীত ছবি

    ইসরায়েলের পর এবার কাতারে হামলা চালিয়েছে ইরান। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আল-জাজিরার।

    মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে কাতার সরকার সকল বাসিন্দাকে সামরিক ঘাঁটির আশপাশ থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে।

    শনিবার কাতারজুড়ে মোবাইল ফোনে জরুরি সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। এতে নাগরিক ও প্রবাসীদের বাড়িতে অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে বলা হয়েছে ও বিশেষভাবে সামরিক স্থাপনার কাছাকাছি না যেতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

    কর্তৃপক্ষ এখনও নির্দিষ্ট কোনো হুমকির বিস্তারিত প্রকাশ করেনি। তবে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই বার্তা জারি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

    দোহা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিরাপত্তা সংস্থাগুলো পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বাসিন্দাদের সরকারি চ্যানেল থেকে প্রকাশিত নির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

    উল্লেখ্য, শনিবার ইরানের বিরুদ্ধে ‘পূর্বপ্রস্তুতিমূলক হামলা’ চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। এই ঘটনা ইরানের পশ্চিমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পারমাণবিক বিরোধের কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনাকে আরও ক্ষীণ করে তুলল।

    নিউইয়র্ক টাইমস এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরান হামলায় যুক্তরাষ্ট্রও জড়িত। খবরে আরও বলা হয়, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে তেহরান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

    ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন স্বীকার করেছে, রাজধানী তেহরানে শনিবার খামেনির কার্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যমের দাবি, এই হামলায় ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ানকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। খামেনিও লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরানের ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট ও জুমহুরি এলাকায় একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এ ছাড়া সৈয়দ খান্দান এলাকায়ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের সংবাদসংস্থা ইসনা জানিয়েছে, পাস্তুর স্ট্রিটের আশপাশ থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।

    এমআর-২

    কাতার ইরান

