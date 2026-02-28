এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    ইরানি জনগণকে ক্ষমতা দখলের আহ্বান ট্রাম্পের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৪১ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইরানে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানের মধ্যে নতুন ঘোষণা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইরানি জনগণকে রাস্তায় নেমে আসতে ও দেশটির ক্ষমতা দখলের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

    এদিকে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আগ্রাসনের কঠোর জবাব দিচ্ছে ইরান। দেশটির সেনাবাহিনী ও ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী প্রতিশোধমূলক ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশটির মিসাইলগুলো আঘাত হেনেছে উপসাগরীয় দেশগুলোতে। এতে আরব আমিরাতে একজন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

    ট্রাম্প শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ইরানের জনগণের উচিত রাস্তায় নেমে আসা এবং তাদের সরকারের পতন ঘটিয়ে শাসন ব্যবস্থার দখল নেওয়া। তাদের সহযোগিতায় তেহরানের শাসকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র।

    এমআর-২

    ইরান ট্রাম্প

