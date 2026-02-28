এইমাত্র
    ঈদকে ঘিরে রায়পুরের বাজারে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৫৯ পিএম
    ‎ঈদ আসলেই সকল বাবা-মায়ের একটাই ইচ্ছা নিজের কোমলমতি সন্তানের জন্য যে কোনো ভাবে একটি নতুন জামা কেনা। সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে ঘিরে রায়পুর উপজেলার বাজারগুলোতে জমে উঠেছে ঈদ বাজার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড়ে মুখরিত থাকছে বিপণিবিতান ও দোকানপাট। প্রায় সব বাজারেই পুরুষ ক্রেতার তুলনায় নারী ক্রেতার উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

    ‎রমজানের শুরু থেকেই রায়পুর বাজার, বাসাবাড়ী, খাশেরহাট, মোল্লারহাট ও রাখালিয়া,হায়দর গঞ্জ  বাজারসহ উপজেলার বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে প্রচুর ক্রেতার উপস্থিতি। বিশেষ করে পোশাক, জুতা, প্রসাধনী ও শিশুদের সামগ্রীর দোকানে বেশি ভিড় দেখা যায়।

    ‎উপজেলার জনপ্রিয় শপিং স্পট গাজি শপিং কমপ্লেক্স, মিয়াজি মার্কেট, নিউ মার্কেট, শাহাদাত এমদাদ মিয়াজি মার্কেট এবং গোডাউন রোড মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেটগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

    ‎দোকানগুলোতে নতুন ফ্যাশনের পোশাক, জুতা, কসমেটিকস, শিশুদের পোশাক ও বিভিন্ন ঈদ সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে অনেক ব্যবসায়ী বিশেষ ছাড় ও অফার দিচ্ছেন।

    ‎ব্যবসায়ীরা জানান, রমজানের শুরু থেকেই এবার বিক্রি বেশ ভালো, তবে দিন যত যাচ্ছে ততই ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে সাকালে ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টা  এবং ইফতারের পর থেকে রাত পর্যন্ত মার্কেটগুলোতে হাঁটাচলা করাও কঠিন হয়ে পড়ছে ভিড়ের কারণে।

    ‎ক্রেতাদের কাছে  জানতে চাইলে অনেক ক্রেতা অভিযোগ করেন, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্তমানে দাম বেশি রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে জামা-কাপড়ের দোকানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বেশি।

    ‎এ বিষয়ে ব্যবসায়ীরা বলেন, কোনো অতিরিক্ত দাম রাখা হচ্ছে না। বিক্রি বেশি হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট, দাম বাড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।

    ‎তবে পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান  নারীদের পোশাকের চাহিদাই এখন বেশি বলে জানিয়েছে ব্যাবসায়ীরা। শিশু এবং ছেলেদের পোশাকের বিক্রি এখনো জমে ওঠেনি।রমজানের শেষের দিকে বিক্রি বাড়বে বলে আশাবাদী জেন্টস আইটেমের দোকানিরা।

    ‎এদিকে ঈদকে সামনে রেখে কেনাকাটার চাপ বাড়ায় কিছু অসাধু চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ‎এছাড়া ঈদ মৌসুমে জাল টাকার প্রচলনও বেড়ে যায় বলে জানান স্থানীয়রা।

    ‎এ বিষয়ে রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাহিন মিয়া জানান, রায়পুর বাজারসহ গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং চুরি-ছিনতাই রোধে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা তৎপর রয়েছে। পাশাপাশি তিনি রায়পুর উপজেলার বাসিন্দাদের অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপনের আহ্বান জানান। 


    এসআর

    রায়পুর বাসাবাড়ী খাশেরহাট মোল্লারহাট ‎রমজান

