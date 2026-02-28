এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    তারাগঞ্জে খুন হওয়া ইলেকট্রিশিয়ান মঞ্জুরুল ইসলামের মোটরসাইকেল উদ্ধার

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩০ পিএম
    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩০ পিএম

    তারাগঞ্জে খুন হওয়া ইলেকট্রিশিয়ান মঞ্জুরুল ইসলামের মোটরসাইকেল উদ্ধার

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩০ পিএম

    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় মাটিতে পুতে রাখা সেই উদ্ধার হওয়া লাশ মঞ্জুরুল ইসলামের (৪৮) ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেছে তারাগঞ্জ থানা পুলিশ।


    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯ টার সময় উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের  তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের ৫০০ গজ দূরে একটি বাগান থেকে ওই মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। 


    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯ টার সময় ওই এলাকার এক ধান চাষী নিজের ধানখেত দেখার জন্য যান। নিজ ধানখেত দেখার সময় তিনি ধানখেতের পাশে একটি বাগানে ওই মোটরসাইকেলটি পরে থাকতে দেখেন। পরে থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। 


    উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বাড়ি থেকে কাজের সন্ধানে বের হয়ে আর বাড়িতে ফিরেননি ওই ইলেকট্রিশিয়ান মনজুরুল ইসলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের রামপুরা মাজারের কাছে আলু খেত থেকে মাটি দিয়ে ঢেঁকে রাখা লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশ। মনজুরুল পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। তার বাড়ি উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামে। সে ওই গ্রামের ফরিজ উদ্দিনের ছেলে। 


    তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, ওই এলাকার লোকজন আমাদের খবর দিলে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসি। মনজুরুলের পরিবারের লোকজন নিশ্চিত করেছে মোটরসাইকেলটি মনজুরুলের ব্যবহৃত।



    এসআর

    ট্যাগ :

    মোটরসাইকেল উদ্ধার তারাগঞ্জ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…