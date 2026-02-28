এইমাত্র
    ‎গভীর রাতে একেএস কারখানায় লুটের ‎চেষ্টা, প্রহরীসহ আহত ২

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:১০ এএম
    চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের শীতলপুর এলাকায় অবস্থিত আবুল খায়ের গ্রুপের প্রতিষ্ঠান একেএস স্টিল কারখানায় ৩০ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল স্ক্র্যাপ লোহা ও রড লুটের চেষ্টা চালায়।

    বৃহস্পতিবার(২৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১টার দিকে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি ডাকাতদল এ হামলা চালান। এসময় ডাকাত দলের হামলায় কারখানার গেট ও অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হামলায় দায়িত্বরত নৈশপ্রহরী খতেন ত্রিপুরা ও অফিস স্টাফ আবদুল মোতালেবসহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডাকাত দল কারখানায় প্রবেশ করে ভাঙচুর ও লুটপাট শুরু করলে নৈশপ্রহরীরা মাইকে এলাকাবাসীর সাহায্য চান। এসময় স্থানীয় নারী-পুরুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে আসলে ডাকাত দল পিছু হটতে বাধ্য হয়।

    আহত খতেন ত্রিপুরা ও আবদুল মোতালেব জানান, সংঘবদ্ধ ডাকাত দলটি গেট ও অফিস ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। তাদের মারধর ও হামলায় কারখানার বেশ কয়েকজন শ্রমিক জখম হন।

    আবুল খায়ের গ্রুপের ডিজিএম ও এইচআর অ্যাডমিন ইনচার্জ ইমরুল কাদের ভূঁইয়া মুঠোফোনে জানান, ২৫-৩০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল কারখানায় লুটের চেষ্টা চালিয়েছিল। শ্রমিক ও এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। বিষয়টি সীতাকুণ্ড থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

    এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম বলেন, "খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীরা পাথর নিক্ষেপ করতে করতে পালিয়ে যায়। সেখানে কারখানার শ্রমিক ও এলাকার অনেক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"


