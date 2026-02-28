শ্রীপুরে আগুনে পোড়া যুবকের মরদেহ উদ্ধার

এইমাত্র
    মো. আলমগীর ইসলাম, শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৫৩ পিএম
    গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় আঞ্চলিক সড়কের পাশে আগুনে পোড়া এক অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ভোরে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপির বাড়ি এলাকার এমসি বাজার-বর্মী আঞ্চলিক সড়কের বৃন্দাবন নামক স্থান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। 

    এদিন সকালে স্থানীয়রা আগুনে পোড়া দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। রাত আনুমানিক ৩টা থেকে ভোর ৭টার মধ্যে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা মরদেহটি সেখানে ফেলে যায় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে যুবকের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

    এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মরদেহের পরিচয় শনাক্ত এবং ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ শুরু করেছে।

    শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যুবককে হত্যার পর নির্জন গজারি বনের পাশে এনে মরদেহে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে শরীরের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।’ 

    ঘটনাটি রহস্যজনক হওয়ায় হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।


