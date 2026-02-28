ইসরায়েলি হামলায় ইরানে ৫১ শিক্ষার্থী নিহত

এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ পিএম
    দক্ষিণ ইরানের হোর্মোজগান প্রদেশের মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫১ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আহত হয়েছে ৬০ জন।

    ইরানি রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মোহাম্মদ রাদমেহর নামে একজন সরকারি কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থাটিকে জানিয়েছেন, ইসরায়েল ‘সরাসরি’ স্কুলটিতে হামলা চালিয়েছে।

     তিনি জানান, হামলার সময় বিদ্যালয়ে ১৭০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। উদ্ধারকারী দল এখনও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাই হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

    স্থানীয় সূত্রগুলোও এ তথ্য জানিয়েছে। তারা বলেছে, আহতদের আশপাশের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

