কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষণ দেবেন খামেনি

ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কিছুক্ষণের মধ্যে ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছে ইরানি টিভি আল-আলম। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় রাত ৯টার দিকে এ তথ্য জানায় তারা।
এমন সময় তিনি ভাষণ দিতে যাচ্ছেন যখন ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২ জানিয়েছে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হয়েছেন।
এরআগে দিনের শুরুতে ইরানে আকস্মিক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। ওই সময় খামেনির প্রাসাদকে টার্গেট করা হয়। তবে তখন তিনি প্রাসাদে ছিলেন কি না সেটি নিশ্চিত নয়। তবে তার প্রাসাদটি হামলায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।
সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রকাশিত স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, খামেনির প্রাসাদটি ধসে পড়েছে। এটির চারপাশ কালো হয়ে গেছে। এতে বোঝা যাচ্ছে সেখানে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
এবি