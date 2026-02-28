এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    চকরিয়ায় বনবিভাগের অভিযানে মাদক কারবারিদের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম
    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম

    চকরিয়ায় বনবিভাগের অভিযানে মাদক কারবারিদের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ পিএম

    কক্সবাজারের চকরিয়ায় সংরক্ষিত বনভূমিতে গড়ে ওঠা মাদক ও চোরাকারবারিদের বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বনবিভাগ। চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগের চুনতি রেঞ্জের আওতাধীন বানিয়ারছড়া বনবিট ও হারবাং পুলিশ ফাঁড়ি যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে।


    শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বরইতলি ইউনিয়নের বানিয়ারছড়া পাহাড়তলী এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়।


    সরেজমিনে দেখা যায়, বানিয়ারছড়া বনবিটের সংরক্ষিত বনভূমির একটি অংশে মাদক ও চোরাকারবারিরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে বানিয়ারছড়া বনবিট কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন এবং হারবাং পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মোফাজ্জলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে এসব স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয়।


    অভিযান প্রসঙ্গে বানিয়ারছড়া বনবিট কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, "সংরক্ষিত বনভূমির ভেতরে কোনো ধরনের অবৈধ স্থাপনা কাম্য নয়। বনবিভাগ এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর। বর্তমানে পুরো এলাকাটি দখলমুক্ত করা হয়েছে। যারা বনভূমি দখল ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।"


    এদিকে, বনবিভাগের জায়গা উদ্ধার এবং মাদক কারবারিদের আস্তানা উচ্ছেদ করায় স্থানীয় বাসিন্দারা বনবিভাগ ও পুলিশের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বনবিভাগ জানিয়েছে, বনভূমি রক্ষায় এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    চকরিয়া

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…