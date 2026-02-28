মাগুরায় নতুন উপজেলা গঠনের ঘোষণা দিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রথমবার নিজ নির্বাচনী এলাকায় এসে মাগুরায় নতুন একটি উপজেলা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মাগুরা সদর উপজেলার বেরইল পলিতা ইউনিয়নে আয়োজিত এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন।
দক্ষিণ মাগুরা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, "মাগুরা সদরের শত্রুজিৎপুর, গোপালগ্রাম, বেরইল পলিতা ও কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি একটি আলাদা প্রশাসনিক থানা বা উপজেলা গঠন করা। এই জনদাবি পূরণে আমি প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সঙ্গে দ্রুত কথা বলব। ইনশাআল্লাহ, শিগগিরই দক্ষিণ মাগুরায় নতুন উপজেলা ঘোষণা করা হবে।"
অপরাধ ও সুশাসন প্রসঙ্গে মন্ত্রী কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকবে না। চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। সে যে দলেরই হোক বা সরকারি কর্মচারী হোক—কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এক দলের কেউ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর অন্যরা ছাড় পাবে, এমনটি বর্তমান সরকারে ঘটবে না।"
বিগত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট টেনে তিনি আরও বলেন, "গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বহু নেতা-কর্মী মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। একটি দীর্ঘ প্রেক্ষাপট ও ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই অবস্থান তৈরি হয়েছে। তাই সব ধরনের অপরাধকে শক্ত হাতে দমন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।"
অনুষ্ঠানে স্থানীয় পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
এনআই