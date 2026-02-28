লোহাগাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মাছ ধরার জন্য খামারের পানি সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ আকতার (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাতগড় বড়ঘোনা এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত আকতার ওই এলাকার কবির আহমদের ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. এন্তেজার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে নিজের খামারে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে পানি কমানোর কাজ করছিলেন আকতার। এ সময় অসাবধানতাবশত মোটরের তারে স্পৃষ্ট হয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে খামারে থাকা অন্য সহযোগীরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লোহাগাড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহেদ হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে। এ ঘটনায় পরবর্তী তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
