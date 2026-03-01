ইরানের তেহরানে আবারো বিস্ফোরণের শব্দ

ইরানের রাজধানী তেহরানসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে নতুন করে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে পশ্চিম তেহরান এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বুশেহরে এই হামলা ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তেহরানে তাদের সংবাদকর্মীরা পুনরায় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসি ফার্সিকে জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম তেহরানে নতুন করে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-ও তেহরানে নতুন করে বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। তবে এসব বিস্ফোরণের সুনির্দিষ্ট উৎস সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এদিকে, ফার্স নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বুশেহরের দুটি এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, বুশেহরে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত, যা এই হামলার পর উচ্চঝুঁকিতে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এর আগে শনিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বড় ধরনের যৌথ হামলা চালায়। এর জবাবে তেহরানও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পাল্টা হামলা শুরু করে। দুই পক্ষের এই পাল্টাপাল্টি হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন এক ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েছে।
এনআই