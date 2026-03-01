এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের তেহরানে আবারো বিস্ফোরণের শব্দ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১২:১৬ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১২:১৬ এএম

    ইরানের তেহরানে আবারো বিস্ফোরণের শব্দ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১২:১৬ এএম

    ইরানের রাজধানী তেহরানসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে নতুন করে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে পশ্চিম তেহরান এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বুশেহরে এই হামলা ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে।


    বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তেহরানে তাদের সংবাদকর্মীরা পুনরায় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসি ফার্সিকে জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম তেহরানে নতুন করে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-ও তেহরানে নতুন করে বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। তবে এসব বিস্ফোরণের সুনির্দিষ্ট উৎস সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।


    এদিকে, ফার্স নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বুশেহরের দুটি এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, বুশেহরে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত, যা এই হামলার পর উচ্চঝুঁকিতে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।


    এর আগে শনিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বড় ধরনের যৌথ হামলা চালায়। এর জবাবে তেহরানও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পাল্টা হামলা শুরু করে। দুই পক্ষের এই পাল্টাপাল্টি হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন এক ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েছে।


    এনআই

    ট্যাগ :

    তেহরানে আবারো বিস্ফোরণের শব্দ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…