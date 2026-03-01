এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    যুক্তরাষ্ট্রের বড় সামরিক অভিযান দাবি, ইরানে নিহত ২০১

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০১:০১ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০১:০১ এএম

    যুক্তরাষ্ট্রের বড় সামরিক অভিযান দাবি, ইরানে নিহত ২০১

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০১:০১ এএম

    ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইসরায়েল হামলা শুরুর কথা জানানোর পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানে “বড় ধরনের সামরিক অভিযান” শুরু করেছে।


    ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম, রেড ক্রিসেন্টের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশটির ২৪টি প্রদেশে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০১ জন নিহত হয়েছেন।


    ইরান পাল্টা হামলা চালিয়েছে, লক্ষ্যবস্তু করেছে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন স্থাপনাগুলো। এর মধ্যে রয়েছে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, সৌদি আরব ও ইরাক।


    ইরানের রাজধানী তেহরানে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এছাড়া দেশের আরও কয়েকটি এলাকাতেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ইরানের একটি স্কুলে হামলায় ৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।


    এদিকে হামলা-পাল্টা হামলার প্রেক্ষাপটে অঞ্চলটির কয়েকটি দেশ তাদের আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করেছে।


    সূত্র: আলজাজিরা


    এনআই/

    ট্যাগ :

    যুক্তরাষ্ট্রের বড় সামরিক অভিযান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…