যুক্তরাষ্ট্রের বড় সামরিক অভিযান দাবি, ইরানে নিহত ২০১

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইসরায়েল হামলা শুরুর কথা জানানোর পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানে “বড় ধরনের সামরিক অভিযান” শুরু করেছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম, রেড ক্রিসেন্টের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশটির ২৪টি প্রদেশে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০১ জন নিহত হয়েছেন।
ইরান পাল্টা হামলা চালিয়েছে, লক্ষ্যবস্তু করেছে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন স্থাপনাগুলো। এর মধ্যে রয়েছে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, সৌদি আরব ও ইরাক।
ইরানের রাজধানী তেহরানে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এছাড়া দেশের আরও কয়েকটি এলাকাতেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ইরানের একটি স্কুলে হামলায় ৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।
এদিকে হামলা-পাল্টা হামলার প্রেক্ষাপটে অঞ্চলটির কয়েকটি দেশ তাদের আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করেছে।
সূত্র: আলজাজিরা
এনআই/