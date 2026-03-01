ফের ইরান-ইসরাইলের পাল্টাপাল্টি হামলা

এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০১:১৮ এএম
    ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান চরম উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে। শনিবার দিবাগত রাতে পাল্টাপাল্টি হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তু টার্গেট করে ইরান নতুন করে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।


    এর আগে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) দাবি করে, তারা ইরানের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থলগুলো লক্ষ্য করে নতুন দফায় শক্তিশালী বিমান হামলা চালিয়েছে। মূলত ইরানের পাল্টা সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতেই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।


    উল্লেখ্য, শনিবার সকালে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ভয়াবহ যৌথ আক্রমণ চালায়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইরান মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে। একই সঙ্গে ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করেও ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় তেহরান।


    দিনভর দফায় দফায় হামলার পর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়াবহতা আরও বেড়েছে। বিশেষ করে কৌশলগত এলাকাগুলোতে বিস্ফোরণের শব্দ ও আগুনের শিখা দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এক চরম অস্থিরতা ও যুদ্ধকালীন অচলাবস্থা বিরাজ করছে।


