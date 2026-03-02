এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    লেবানন থেকে রকেট ছোড়ার পর ব্যাপক পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৭:৫৬ এএম
    ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে আজ সোমবার ভোরে রকেট ছুড়েছে লেবানের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। 


    তারা জানিয়েছে, লেবানের মানুষের প্রতিরক্ষায় ও ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হত্যা করায় ইসরায়েলর হায়ফায় হামলা চালানো হয়েছে।


    এ হামলার পর লেবানের সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। 


    একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজধানী বৈরুতের বেশ কয়েকটি এলাকাতেও ইসরায়েলি বিমান হামলা চালাচ্ছে।


    গত শনিবার ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালেও দুদিন কোনো কিছু করেনি হিজবুল্লাহ। তবে সোমবার ভোরে হামলা চালিয়েছে তারা। এরপর লেবাননে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী।


    এবি 

    লেবানন পাল্টা হামলা ইসরায়েল

