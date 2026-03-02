এইমাত্র
    এবার ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিতে রকেট ছুড়ল হিজবুল্লাহ

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৭:১১ এএম
    ইসরায়েলে রকেট হামলা করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। সোমবার (২ মার্চ) স্থানীয় সময় ভোরে উত্তর ইসরাইলের হাইফার কাছে একটি সামরিক ঘাঁটিতে চালানো হয় এ হামলা। খবর, টাইমস অব ইসরায়েল'র।


    প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি পর ইসরাইল প্রায় প্রতিদিন লেবাননে হামলা করলেও প্রথমবারের মতো ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হামলা করল হিজবুল্লাহ।


    একে প্রয়াত ইরানি নেতা 'খামেনির রক্তের প্রতিশোধ' হিসেবে অভিহিত করেছে গোষ্ঠীটি।


    এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, লেবানন ও তার জনগণকে রক্ষায় এবং ইসরাইলের বারবার আগ্রাসনের জবাবে তারা এই হামলা চালিয়েছে।


    এতে আরও বলা হয়, যুদ্ধবিরতির পরও ইসরাইলি শত্রুরা ১৫ মাস ধরে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই আগ্রাসন থামাতে এবং দখলকৃত লেবানন ভূখণ্ড থেকে সরে যেতে সতর্কবার্তা হিসেবে জবাব দেয়া হয়েছে।


    এদিকে হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরাইলের হাইফা শহরের কাছে একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট ও ড্রোন হামলা চালানোর পর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বোমা হামলা শুরু করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।


