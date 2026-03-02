এইমাত্র
    কারাগারে অসুস্থ হাজতির মৃত্যু

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪১ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে এক হাজতি মারা গেছেন। গতকাল রবিবার (১ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

     মৃত আজিজ সানা (৫০) কালিগঞ্জ উপজেলার মৃত ইনতাজ সানার ছেলে।

    হাসপাতাল সূত্র জানায়, ভোররাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে আজিজ সানাকে দ্রুত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। 

    সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সুব্রত কুমার জানান, আজিজ সানা মৃগী রোগে ভুগছিলেন। হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসা দেওয়া হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। 

    কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল হোসেন জানান, আজিজ সানা নামের এক হাজতির মৃত্যুর বিষয়ে তিনি শুনেছেন। তবে তিনি কোন মামলায় কারাগারে ছিলেন সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানাতে পারেননি।

    হাসপাতাল কতৃপক্ষ জানিয়েছে, মরদেহের সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে।

