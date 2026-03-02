এইমাত্র
    ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:২১ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    কুয়েতের আকাশে ইরানের হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের এফ-১৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। 

    সোমবার (২ মার্চ) সকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

    সামাজিক যোগাযোগমাধমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও দেখা গেছে, কুয়েতে একটি মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমানে আগুন ধরে যাওয়ার পর সেটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

    টাইমস অব ইসরাইলের প্রতিবেদনে বলা হয়,বিধ্বস্তের সময় অন্তত একজন পাইলট বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তবে নিরপেক্ষ সূত্রে এ খবর নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

    এ বিষয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী বা ইরানের পক্ষ থেকে এখনও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

    একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, কুয়েতে মার্কিন দূতাবাসের কাছ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। সোমবার উপসাগরীয় দেশটিতে বিমান হামলার সাইরেন শোনা যাওয়ার পর এই ঘটনা ঘটে।

    এর আগে ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবিলম্বে হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি)। সেইসঙ্গে জোটের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, নিজেদের রক্ষায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

    রোববার (১ মার্চ) জিসিসির সদস্য দেশগুলো বৈঠকে বসে। তাদের দাবি, ইরানের হামলায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেখানে বেসামরিক স্থাপনা ও আবাসিক এলাকাও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

    ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়ে সংগঠনটি এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, ইরান তাদের সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে।

