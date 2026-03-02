বাউফলে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় মন্দির পরিদর্শনে এমপি

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভুবনসাহা কাচারি এলাকায় অবস্থিত শীতলা–কালীমাতা মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ।
সোমবার (২ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মন্দিরটি পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিমা ও মন্দিরের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনকালে মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি অনিল চন্দ্র গণপতিসহ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এমপি। এ সময় তিনি ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।
ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, “ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।” তিনি মন্দির সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
উল্লেখ্য, শনিবার রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা মন্দিরে ঢুকে কালীমাতার প্রতিমা ভাঙচুর করে। বিষয়টি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ওই রাতেই মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি অনিল চন্দ্র গণপতি বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
