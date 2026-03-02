সরিষাবাড়ীতে ৪ শতাধিক পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান

আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ৪ শতাধিক দরিদ্র পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (২ মার্চ) দুপুরে পৌরসভার বাউসী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এসব খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি।
এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন, দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটি’র হেড অব অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অ্যাডমিন কহিনুর আলম চৌধুরী, দোস্ত এইডের প্রোজেক্ট ম্যানেজার আবুল কায়েস, দোস্ত এইডের অপারেশন ম্যানেজার জহুরুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার শওকত মিয়া, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধি রমজান আলী, সাংবাদিক স্বপন মাহমুদ প্রমুখ।
প্রতিটি ফুড প্যাকেটে ছিলো- ১০ কেজি চাল, ২ লিটার ভোজ্যতেল, সাবান, ডাল, চিনি, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, বুট, খেজুর, মুড়ি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী। উপকারভোগীরা এসব সামগ্রী পেয়ে দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
ইখা