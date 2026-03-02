এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    গজারিয়ায় ৩৭ কেভিএ ট্রান্সফরমার চুরি!

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০২:৪৮ পিএম
    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০২:৪৮ পিএম

    গজারিয়ায় ৩৭ কেভিএ ট্রান্সফরমার চুরি!

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০২:৪৮ পিএম

    মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দী ইউনিয়নের ছোট রায়পাড়া গ্রামে সচল বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন থেকে দুঃসাহসিকভাবে একটি ৩৭ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঝুঁকিপূর্ণ এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (২ মার্চ) রাত আনুমানিক ২টার দিকে দুর্বৃত্তরা সচল বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি থেকে ট্রান্সফরমারটি খুলে নিচে নামায়। পরে ট্রান্সফরমারের ভেতরে থাকা মূল্যবান তামাসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায় এবং খালি বডিটি ঘটনাস্থলেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

    জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে স্থানীয় উদ্যোক্তা লোকমান হোসেন মোল্লা তার কাঠের ভুসি (গুঁড়া) তৈরির কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সরকারি কোষাগারে প্রায় ৫ লাখ টাকা জমা দিয়ে ট্রান্সফরমারটি স্থাপন করেন।

    সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যুৎ সংযোগ সচল থাকা অবস্থায় এ চুরি সংঘটিত হয়েছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের ঘটনায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। দুঃসাহসিক এ চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী দ্রুত চোরচক্রকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

    এ বিষয়ে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর আওতাধীন গজারিয়া জোনাল অফিসের ডিজিএম মো. আশরাফুল আলম জানান, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

    গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হাসান আলী বলেন, “ট্রান্সফরমার চুরির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

    ইখা

    ট্যাগ :

    মুন্সীগঞ্জ গজারিয়া সচল বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ৩৭ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার চুরি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…