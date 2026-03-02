এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    লাইফস্টাইল

    ইফতারে কোন পানীয় বেশি স্বাস্থ্যকর

    লাইফস্টাইল ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৬ পিএম
    লাইফস্টাইল ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৬ পিএম

    ইফতারে কোন পানীয় বেশি স্বাস্থ্যকর

    লাইফস্টাইল ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৬ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঠান্ডা পানীয় শরীরকে ভেতর থেকে হাইড্রেট এবং শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে অনেকেরই পছন্দ ডাবের পানি। কেউ কেউ আবার আখের রস খেতে পছন্দ করেন। ডাবের পানি ও আখের রস—দুটিই প্রাকৃতিক, পুষ্টিগুণে ভরপুর পানীয়। এ দুটির মাঝে কোনটি বেশি উপকারী, তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। 

    আখের রসের উপকারিতা: আখের রস পান করলে শরীর থেকে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে এবং লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বককে উজ্জ্বল এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে।

    ডাবের পানির উপকারিতা: ডাবের পানি হজমশক্তি উন্নত করতে এবং অ্যাসিডিটি কমাতেও সাহায্য করে। এর পাশাপাশি, এটি রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

    সারাদিন রোজা রাখার পর অনেকের হজমের সমস্যা হয়। আখের রস বেশি খেলে পেট ফাঁপা বা অস্বস্তি হতে পারে। ডাবের পানি হালকা ও সহজপাচ্য হওয়ায় হজমে সমস্যা কম হয়। তাই ইফতারের শুরুতে ডাবের পানি পেটের জন্য আরামদায়ক।

    দুটি পানীয়রই আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে।  আপনার যদি তাৎক্ষণিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে আখের রস পান করতে পারেন, আর যদি আপনি শরীরকে হাইড্রেট করতে চান, তাহলে ডাবের পানি পান করতে পারেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ইফতার পানীয় স্বাস্থ্যকর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…