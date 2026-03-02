এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    কুয়েতে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সতর্কতা জারি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০১:৫৭ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০১:৫৭ পিএম

    কুয়েতে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সতর্কতা জারি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০১:৫৭ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ইরানের হামলার পর কুয়েতের কুয়েত সিটিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। কুয়েতে অবস্থিতদের দূতাবাস থেকে দূরে থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে।

    আজ সোমবার (২ মার্চ) বার্তা সংস্থা ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়। 

    এ নিয়ে একটি বিবৃতিতে কুয়েতের মার্কিন দূতবাস লোকজনকে দূতাবাস থেকে দূরে থাকার জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে। তবে দূতাবাসে কোনো আঘাত হয়েছে নিশ্চিত করেনি। 

    বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার হুমকি অব্যাহত রয়েছে। দূতাবাসে আসবেন না।’ 

    এর আগে কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সোমবার ভোরে তারা অসংখ্য ড্রোন ভূপাতিত করেছে।  

    এদিকে কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। আল জাজিরা জানায়, কুয়েত সিটি থেকে ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে দেশটির  আল জাহরা শহরে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। তবে এটি আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের এফ-১৫ যুদ্ধবিমান কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

    অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে ইরানের নতুন করে হামলার মধ্যে কুয়েতে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার (২ মার্চ) কুয়েত সিটিতে অবস্থিত মিনা আল আহমাদি শোধনাগারের কাছে ধ্বংসাবশেষ পড়ে তারা আহত হন।  

    কুয়েতের সরকারি নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ওই ২ শ্রমিক সামান্যই আহত হয়েছেন। তবে কিসের ধ্বংসাবশেষ পড়েছে, তা জানা যায়নি। এই ঘটনা ঘটল কুয়েতে সাইরেনের শব্দ হওয়ার পর। কুয়েতের পাশাপাশি বাহরাইন, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতেও সতর্কসংকেত বেজেছে। 

    এএফপি সংবাদ সংস্থা সোমবার সকালে আবুধাবি, দুবাই, দোহা, মানামা এবং কুয়েত সিটিতে বেশ কয়েকটি জোরে বিস্ফোরণের খবর জানিয়েছে।

    বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে ইরানের হামলায় ১ জন নিহত হয়েছে, তেহরানের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে দ্বীপে এটিই প্রথম জানা মৃত্যুর ঘটনা। এর ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে মোট মৃতের সংখ্যা ৫জনে পৌঁছেছে।

    শনিবার থেকে উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, আবাসিক ভবন এবং হোটেল।

    এইটএ

    ট্যাগ :

    কুয়েত মার্কিন দূতাবাস ধোঁয়া সতর্কতা জারি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…