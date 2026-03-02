ভাঙ্গুড়ায় রোজার ১২ দিনেও জমেনি ঈদের কেনাকাটা, হতাশ বিক্রেতারা

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে দোকানগুলোতে বাহারি পোশাক মার্কেটের দোকানগুলোতে। নেই ক্রেতাদের আনাগোনা। পবিত্র ঈদুল ফিতর ঘনিয়ে এলেও অধিকাংশ পোশাকের দোকান ক্রেতাশূন্য। ফলে অনেকটা অলস সময় পার করতে দেখা গেছে শপিংমল ও মার্কেটগুলোর বিক্রেতাদের। তবে আগামী দিনগুলোতে ভালো বিক্রি হবে-এমন প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের।
সোমবার (২ মার্চ) দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, ভাঙ্গুড়া উপজেলার নিউ সুপার মার্কেট, রহিমা জাফর শপিং প্লাজা, সাহেব সুপার মার্কেট, মন্ডল প্লাজার মতো মার্কেটগুলোতে ঈদুল ফিতরের আগে পোশাক বিক্রির ধুম ছিল, সেখানে এখন গুটি কয়েক ক্রেতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন আয়ের মানুষজন পরিবারের ভরসা ফুটপাত থাকলেও উপার্জন না থাকায় অনেকটা ঝিমিয়ে গেছেন তাঁরা।
ভাঙ্গুড়া পৌরসভার চৌবাড়ীয়া মাষ্টার পাড়া এলাকার বাসিন্দা মাসুদ করিম মাসুম বলেন, ‘আমি বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি পাঞ্জাবি কেনার জন্য। দোকানগুলোয় দেখতেছি। বেশিরভাগ দোকানেই ক্রেতা অনেক কম। যেহেতু সময় আছে তাই মানুষের পোশাক কেনার আগ্রহ এখন কম।’
ভাঙ্গুড়া উপজেলার বিভিন্ন মার্কেটের বেশ কয়েকজন বস্ত্র ব্যবসায়ী বলেন, এবার রোজার শুরু থেকেই বেচাকেনা কম। ঈদ উপলক্ষ্যে এনজিও ও ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেছেন অনেকে। ঈদকে ঘিরে এখনো তারা প্রত্যাশিত ক্রেতা পাচ্ছেন না। আগামী ১৫ থেকে ২০ রোজার মধ্যে হয়তো ভালো বেচাকেনা শুরু হবে-এমনটাই আশা তাদের।
এসআর