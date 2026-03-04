এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    কলাপাড়া সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আইনজীবীর হাতাহাতি

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৪:১৪ পিএম
    কলাপাড়ায় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালে দুই আইনজীবীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাব্বি ইসলাম রনি আদালতের কার্যক্রম সাময়িক মূলতবি করে এজলাস ত্যাগ করেন। 

    বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরের দিকে ঘটে যাওয়া এমন কাণ্ডে আদালত প্রাঙ্গণে বিচার প্রার্থী এবং আইনজীবিদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইতে দেখা যায়।

    আদালত সূত্র ও আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সিআর ১০/২০২৫ নং মামলার শুনানি চলাকালে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। এ নিয়ে এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে সিনিয়র আইনজীবী হাফিজুর রহমান চুন্নু ও আইনজীবী নাসির উদ্দিন মাহমুদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সাময়িক সময়ের জন্য আদালত মূলতবি করেন।

    কলাপাড়া আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, আদালতে আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল ও তর্কাতর্কির ঘটনায় আমরা সমঝোতা করেছি।


    এসআর

    ট্যাগ :

    আইনজীবীর হাতাহাতি কলাপাড়া

