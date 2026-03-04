নিয়োগ দিচ্ছে রূপায়ণ গ্রুপ, বেতন ৬০ হাজার টাকা

এইমাত্র
    নিয়োগ দিচ্ছে রূপায়ণ গ্রুপ, বেতন ৬০ হাজার টাকা

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৪:৪৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে ১৫ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। মাসিক বেতন ৬০ হাজার টাকা।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ 

    পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার

    পদসংখ্যা: ১৫ জন

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)

    অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর

    বেতন: ৪০,০০০-৬০,০০০ টাকা 

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

    বয়স: ৩০-৩৮ বছর

    কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তর সেক্টর ১২)


     আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে রূপায়ণ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন। 

    আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।


     

