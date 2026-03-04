রায়পুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছিনতাই, পুলিশ অভিযানে মালামাল উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছিনতাইয়ের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ২ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে ইমাম হোসেন ইয়াকুব (১৯) তার খামারের অসুস্থ মুরগির চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বলাছ এলাকায় যান। ফেরার পথে অভিযুক্তরা তার পথরোধ করে পাশের সরিষা ক্ষেতে নিয়ে যায় এবং মৃত্যুর হুমকি দিয়ে তার কাছে থাকা ইনফিনিক্স হট ১৪আই মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও নগদ ২ হাজার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হলে রায়পুর থানায় জিআর-৪৫/২৬ নম্বর মামলা রুজু করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. জসিম উদ্দিন অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেন।
পরে তাদের স্বীকারোক্তি ও ভুক্তভোগীর শনাক্তের ভিত্তিতে উপজেলা রোডে মেঘনা হাসপাতালের বিপরীতে একটি পরিত্যক্ত কাঠমিস্ত্রির দোকান থেকে ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও নগদ ২০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পিএম