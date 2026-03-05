ইরান যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম

ইরানে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে নিজেদের তৈরি একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন নিজে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ্য করেছেন সেই উৎক্ষেপণ।
উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তাসংস্থঅ কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) এক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেছে এ তথ্য।
প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন এই ডেস্ট্রয়ার জাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে চো হিওন। ৫০০ টন ওজনের এই জাহাজটি তৈরি করেছে উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনী।
গতকাল বুধবার উত্তর কোরিয়ার পশ্চিম উপকূলে ডেস্ট্রয়ার জাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়। জাহাজটি উদ্বোধনীয় যাত্রা শুরু করে দেশটির নাম্পো শিপইয়ার্ড থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিম।
কিম বলেন, “পানির নিচে এবং পানির ওপর থেকে সমানতালে আঘাত করার মতো সক্ষমতা আমাদের নৌবাহিনী শিগগিরই অর্জন করবে। আমাদের নৌবাহিনীকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত করার পরিকল্পনা ইতোমধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।”
“আমরা নৌ প্রতিরক্ষায় সম্প্রতি যত সাফল্য অর্জন করেছি, সেসব আমাদের সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে, যা গত ৫০ বছরে অর্জিত হয়নি”, বলেন কিম।
এমআর-২