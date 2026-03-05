সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তাকে বদলী

ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার কায়সার কামাল বুধবার (৪ মার্চ) সকালে সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিসে উপস্থিত না পাওয়ার ঘটনায় অফিসের তিন কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।
ওই তিন কর্মকর্তা হলেন- সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিন, উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোঃ ওমর ফারুক ও অফিস সহকারী জান্নাতী।
নাসির উদ্দিন ও ওমর ফারুককে আড়াই হাজারে এবং অফিস সহকারী জান্নাতীকে বন্দর উপজেলায় বদলী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে দেখা যায় অফিসে সেবাগ্রহীতা কয়েকজন বসে আছেন।
কর্মকর্তারা অন্যত্র বদলী হওয়ায় অফিস ফাঁকা। এসিল্যান্ড অফিসের নাজীর মোঃ জান্নাতুল অফিসে বসে আছেন নতুন যে সকল কর্মকর্তারা যোগদান করবেন তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।
নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ রায়হান কবির বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের অফিস সহকারীসহ তিনজনকে বদলী করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
ইখা