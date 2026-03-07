মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে রিমা (২২) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৭ মার্চ) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামে স্বামীর বসতঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রিমা ওই গ্রামের রতন বেপারীর স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিমার স্বামী কাজের সুবাদে ঢাকায় অবস্থান করেন। তিনি সন্তানসহ স্বামীর বাড়িতেই বসবাস করতেন। শনিবার বিকেলে বসতঘরের ভেতরে তাকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে সিরাজদীখান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এফএস