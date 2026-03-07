দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচল শুরু

দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। লন্ডনের হিথ্রোর উদ্দেশে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইকে০০১ এর ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে পুনরায় কার্যক্রমে ফিরেছে বিমানবন্দরটি।
এর আগে স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় টার্মিনাল ত্যাগ করার কথা ছিল এই ফ্লাইটটির। কয়েক ঘণ্টা বিলম্বের পর এখন ছেড়ে গেছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
বিমানবন্দরে একটি বিস্ফোরণের ভিডিও সামনে আসার পরই কার্যক্রম স্থগিত করেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্তৃপক্ষ। যদিও এই সিদ্ধান্তের কোনো ব্যাখ্যা তারা দেয়নি।
দুবাই সরকারের মিডিয়া অফিসের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি বার্তায় দাবি করা হয়েছে, বিমানবন্দরে কোনো ঘটনা ঘটেনি। পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দুবাই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে একটি হামলা প্রতিহত করার সময় কিছু ধ্বংসাবশেষ পড়ে সৃষ্ট একটি ছোটখাটো ঘটনা সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
তবে, কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনো ঘটনা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত প্রতিবেদনও কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছে।
এবি