প্রয়াত স্ত্রীকে নিয়ে আলভীর মন্তব্য, ‘নোংরা খেলা’ বললেন তিশা

স্ত্রী আফরা ইবনাত খান ইকরার মৃত্যুর পর অভিনেতা জাহের আলভীর বিস্ফোরক মন্তব্য ও কিছু দাবি নিয়ে শোবিজ অঙ্গন ও সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। শুরুতে শোক প্রকাশ করলেও অল্প সময়ের ব্যবধানেই আলভীর বক্তব্যের সুর বদলে যায় তার; এখন প্রয়াত স্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ তুলছেন।
গত শুক্রবার (৬ মার্চ) রাতে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে আলভী দাবি করেন, তার স্ত্রী মদ্যপান ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ইকরার বিরুদ্ধে পরকীয়া এবং তাকে বিবাহিত অবস্থায় রেখে অন্য একজনকে বিয়ে করার মতো গুরুতর অভিযোগও আনেন। একজন মৃত মানুষের চরিত্র নিয়ে এমন কাটাছেঁড়া করায় নেটিজেনদের মাঝে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।
এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা। অভিনেত্রী রিমু রোজা খন্দকারের একটি পোস্ট শেয়ার করে তিশা জানান, আলভীর উচিত যিনি আর আমাদের মাঝে নেই তার সম্পর্কে বাজে কথা বলা বন্ধ করা। তিশা আরও উল্লেখ করেন যে, আলভীর উচিত সেই নারীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা রাখা যিনি তার সন্তানের মা।
বিষয়টিকে ‘নোংরা খেলা’ হিসেবে অভিহিত করে তাসনুভা তিশা মন্তব্য করেন যে, এখন তারা খুব নোংরামি শুরু করেছে এবং এখনই এটি বন্ধ হওয়া উচিত।
তিশা আরও জানান, মানুষের অতিরিক্ত জাজমেন্টের কারণে তিনি নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখেন, তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি সবসময়ই করেন।
এবি