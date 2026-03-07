ভোলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরীর দায়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

ভোলার লালমোহনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরীর দায়ে একটি সেমাই কারখানায় অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
শনিবার (৭ মার্চ) বিকেলে উপজেলার নাঙ্গলখালি এলাকায় অবস্থিত হেলাল সেমাই কারখানায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজওয়ানুল হক।
অভিযানকালে দেখা যায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছে এবং পণ্যের মান ও যথাযথ প্যাকেজিং ব্যবস্থাও নেই। এ কারণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় কারখানাটিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজওয়ানুল হক জানান, আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা মানহীন সেমাই তৈরী করছেন। জনস্বার্থ ও ভোক্তা অধিকার রক্ষায় এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
এফএস