এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বাউফলে ৫৮ দশমিক ১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে

    কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১০ পিএম
    কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১০ পিএম

    বাউফলে ৫৮ দশমিক ১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে

    কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১০ পিএম

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পটুয়াখালী–২ (বাউফল) আসনে মোট ভোট পড়েছে ৫৮ দশমিক ১৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে চারটায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শেষ হয়। সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।


    নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পটুয়াখালী–২ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ১৫ হাজার ২৮২ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৯ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৬০ হাজার ৫০১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২ জন। ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত বাউফল উপজেলায় মোট ভোটকেন্দ্র ১১৫টি।


    এই আসনে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল লড়াই হচ্ছে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল আলম তালুকদার এবং জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের মধ্যে।


    এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি মালেক আনোয়ারী এবং গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হাবিবুর রহমানও ভোটের মাঠে সক্রিয় ছিলেন।


    ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের তৎপরতায় কোথাও বড় ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। নারী ও প্রবীণ ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।


    ভোটগ্রহণ শেষে প্রার্থীদের সমর্থকেরা ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সালেহ জানান, ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।


    সব মিলিয়ে পটুয়াখালী–২ (বাউফল) আসনে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করছেন ভোটাররা।

    ইখা

    ট্যাগ :

    পটুয়াখালী-২ বাউফল ভোট নির্বাচন সম্পন্ন’

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…