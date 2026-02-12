এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ‎খাগড়াছড়ির রামগড়ে জাল ভোট দিতে গিয়ে ৪ ব্যক্তি আটক

    বেলায়েত হোসেন, রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১১ পিএম
    বেলায়েত হোসেন, রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১১ পিএম

    ‎খাগড়াছড়ির রামগড়ে জাল ভোট দিতে গিয়ে ৪ ব্যক্তি আটক

    বেলায়েত হোসেন, রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:১১ পিএম


    খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনের রামগড়ে জাল দেয়ার সময় ৪ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

    ‎জানাগেছে, উপজেলার ৩ টি ভোটকেন্দ্রে জালভোট দেওয়ার চেষ্টাকালে ৪ জনকে হেফাজতে নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরে ২ জনকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হলেও  আটক ২ মহিলাকে জরিমানা করে ছেড়ে দেয়ার কথা নিশ্চিত করেন উপজেলা প্রশাসন।

    ‎বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে  রামগড় উপজেলার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সুলতানা আক্তার (৪৫) ও ফাতেমা বেগম (৫৫) নামে দুই মহিলা জালভোট দিতে এসে ধরা পড়েন।  বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন  কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা নাজমা আক্তার।

    ‎অপরদিকে, থলিবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মো: ইসরাফিল (২৫) ও লামকুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোঃ আজমির (১৮) নামে দুই তরুণ ভোটার জাল ভোট দিতে এসে ধরা পড়েন। পরে তাদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সহকারী রির্টানিং কর্মকর্তা কাজী শামীম।



    এসআর

    ট্যাগ :

    ‎খাগড়াছড়ি জাল ভোট দিতে গিয়ে ৪ ব্যক্তি আটক রামগড়

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…