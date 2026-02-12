যশোরে ৩৫ বছর পর ভোট দিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম

যশোরে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কেন্দ্রে তিনি ভোট দেন। সর্বশেষ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ভোট দিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় সরকারি দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাঁর আর ভোট দেওয়া হয়নি।
অধ্যাপক রবিউল ইসলাম যশোর শহরের ঘোপ এলাকার বাসিন্দা। তিনি যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অবসরে যান।
নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন, "ছাত্রজীবনে ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। জাতীয় নির্বাচনে সর্বশেষ ভোট দিয়েছিলাম ৯১ সালে। এরপর ৯৩ সালে ১৪তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দেওয়ার পর প্রতিটি নির্বাচনেই আমাকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হতো। কেন্দ্রের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে নিজের ভোটটি আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।"
তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার পর তাঁর আর নির্বাচনের ডিউটি পড়েনি। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একদলীয় নির্বাচনের আমেজ না থাকায় ভোট দেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে ২০১৮ বা ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তিনি কেন্দ্রে যাননি। তবে এবার ভোটের পরিবেশে উৎসবের আমেজ থাকায় দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আবারও ব্যালট পেপারে নিজের রায় দিলেন এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।
এনআই